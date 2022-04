SINT-TRUIDEN

Gemeenteraadslid Peter Deltour (N-VA) is donderdag samen met Yaroslaw en Nele Szczudlo, vrijwilligers bij de vzw Oekraïens Godsdienstig Caritatief Cultureel Centrum Heilige Sophia in Genk, vertrokken naar Kinderziekenhuis en Medisch centrum Dnistrovska 27 in Lviv, Oekraïne. Ze gaan er de occasie ambulance afleveren.