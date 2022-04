Lotte Kopecky grijpt net naast de zege in Roubaix: “Ik ben toch vooral ontgoocheld”

Geen nieuwe overwinning voor Lotte Kopecky. De Belgische kampioene reed heel de dag alert voorin, maar op een aanval van Elisa Longo Borghini had ze geen antwoord. De tweede plek was dan ook het hoogst haalbare.

“Ik ben toch vooral ontgoocheld”, klinkt het bij Kopecky na de aankomst. “Ik voelde me echt goed vandaag en we hadden de wedstrijd echt onder controle. In een halve seconde veranderde die situatie en waren we op achtervolgen aangewezen. Het is jammer. Toen Elisa Longo Borghini ging, werd mijn groepje eigenlijk net ingelopen. Plots was ze gaan vliegen. We gingen nog echt voluit om haar terug te pakken, maar ze was echt heel sterk”

Kopecky gooide op goed 50km van de finish als eerste de knuppel in het hoenderhok. Haar aanval, met Brand en Bastianelli kreeg van het peloton geen vrijgeleide. “Toen ik met drie voorop kwam, werd er gezegd om niet vol door te rijden. Ik was vandaag niet de kopvrouw. Het was vooral de bedoeling om de rest wat onder druk te zetten en niet zozeer om echt weg te rijden.”