Brandende droogkast in dierenasiel Villa Vagebond: poezen ongedeerd door snel ingrijpen

In dierenasiel Villa Vagebond in Maaseik is vrijdagavond een droogkast in brand gevlogen. De verantwoordelijke merkte dit snel op en kon met hulp van anderen verhinderen dat het vuur zich verspreidde naar het gebouw. Alle poezen bleven ongedeerd.

“Iedereen heeft snel en goed gehandeld: stroom uitgeschakeld en de vlammen gedoofd”, zegt Greetje Klug van Villa Vagebond. Ze trilt nog na wanneer ze vertelt dat ze vrijdag om 21 uur de laatste verzorgingen gaat doen bij de oude poezen in de Villa. “Er hing veel rook. We hebben alle ramen geopend en de poezen van de kattenkamer met veel rook zijn meteen naar buiten gebracht.” In het gebouw hangt nog een brandgeur, maar er is geen schade. “Doordat ik om 21 uur altijd ga kijken, mag de droogkast na vertrek van de laatste om 20.30 uur nog even blijven draaien. We hebben een toestel op een warmtepomp, maar die werkte niet en het reservetoestel is in brand gevlogen. De droogkast is naar buiten gedragen omdat die telkens opnieuw begon te smeulen. We zijn blij dat de schade beperkt is gebleven tot het toestel. Een ramp is ons gespaard gebleven.

maw