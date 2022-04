Elisa Longo Borghini komt terug boven water: “Ik was niet zeker of ik Roubaix wilde rijden, gelukkig geloofde mijn ploeg er wel in”

“Wat een ongelofelijk gevoel!”, glunderde Longo Borghini na de wedstrijd. “Ik beleefde niet mijn beste voorjaar en had een maand lang last van sinusitis. Ik kon zo niet presteren zoals ik het wilde. Ik wist dat ik meer waard was dan mijn prestaties dit voorjaar. Het was echt een zware periode. Ik wil heel mijn familie en mijn vriend bedanken. Zij hielden mijn moraal omhoog. Ook Trek-Segafredo wil ik bedanken. Zij hielden het vertrouwen in mij, ondanks dat ik niet presteerde zoals het hoorde. Ik was niet zeker of ik klaar was om deze race te rijden, of ik het wel wilde doen. Maar de ploeg bleef zeggen dat ik er klaar voor was. En ze hadden gelijk.”

“Als je sinusitis hebt, is het moeilijk om te ademen. In het wielrennen is dat net wat heel belangrijk is. Ik moest een stap achteruit zetten om er dan twee vooruit te zetten. Dus ik liet de Amstel en de Brabantse Pijl aan mij voorbijgaan en nam een antibioticakuur. Ik geraakte zo van die infectie af, waardoor ik me vandaag weer goed voelde en zo kon winnen.”

“Ik wou dat ik al mijn ploegmaats mee op het podium kon nemen, want het was echt een heel goede teamprestatie. Deze overwinning is ook voor Elisa Balsamo die gediskwalificeerd werd omdat ze te lang de drinkbus van de volgwagen vastnam. Het zijn de regels, maar het is toch hard.”