Verbluffende Elisa Longo Borghini houdt achtervolgende groep af en soleert naar winst in Parijs-Roubaix, Lotte Kopecky sprint naar tweede plek

Vijf sterren kreeg Lotte Kopecky van ons. Niet meer dan logisch na haar prachtige overwinningen in de Strade Bianche en de Ronde van Vlaanderen. Zelf gaf Kopecky aan dat ze Parijs-Roubaix nog niet perse dit jaar aan haar palmares wilde toevoegen, maar waarom niet? De Britse titelverdedigster Lizzie Deignan was wegens haar zwangerschap niet van de partij en ook nummer twee van vorig jaar, Marianne Vos, moest door een positieve coronatest op het laatste moment verstek geven. Meteen twee te duchten tegenstreefsters minder meteen voor Kopecky.

De nog maar tweede editie van de Helleklassieker voor vrouwen telde van startplaats Denain tot de finish in Roubaix net geen 125 kilometer, waarvan bijna 30 kilometer aan kasseien te verteren was. En het was aan de eerste kasseistrook waar er voor het eerst wat te beleven viel. Het hoge tempo van Ellen van Dijk (Trek-Segafredo) maakte de vijfkoppige leidersgroep wat nerveus en het zorgde ook voor serieuze splitsingen in het peloton. Achter Van Dijk waren de favorieten wel gewoon mee.

Nadat de eerste valpartijen een feit waren en de lekke banden, voor onder meer Van Dijk, elkaar opvolgden, was er nog maar één renster overgebleven in de kopgroep. De Duitse Tanja Erath gaf zich niet zomaar gewonnen, maar tegen het aankomende pelotonnetje was geen kruid gewassen.

Versnelling Kopecky

Zo zaten de (overgebleven) rensters opnieuw samen en het was Chantal van den Broek-Blaak die de koers ging aanvoeren op de kasseien. Mooi van de Nederlandse, maar bij de volgende strook was het aan haar ploeggenote Lotte Kopecky. Met een serieuze versnelling trok ze de koers helemaal open. Ze kreeg vrijwel meteen de Italiaanse Marta Bastianelli met zich mee en een aantal meters later maakte Lucinda Brand ook de oversteek.

Het spraakmakende trio bleef ook enige tijd op kop rijden, maar de achtervolgers kwamen beetje bij beetje aansluiten. Op de kasseistrook van Templeuve, met nog iets meer dan 30 kilometer te rijden, gebeurde het dan. Het drietal kreeg het gezelschap van een select groepje, maar van een hergroepering wilde Longo Borghini allerminst weten. De Italiaanse stoomde meteen door en liet alles en iedereen achter zich.

Alles of niets-pogingen van Chantal van den Broek-Blaak en Lotte Kopecky, onder meer aan één van de laatste kasseistroken Carrefour de l’Arbre, waren tevergeefs want de Italiaanse bleef haar voorsprong behouden. Naar het einde toe bouwde ze die zelfs nog meer uit. Longo Borghini wordt de opvolgster van Lizzie Deignan, Lotte Kopecky sprint nog sterk naar de tweede plek. Lucinda Brand vervolledigt het podium in de Vélodroom van Roubaix.