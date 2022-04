Zoon (20) van Maasmechelaar die koppel achtervolgde bij zwaar geval verkeersagressie, is aangehouden voor poging doodslag

De zoon (20) van Maasmechelaar die donderdagnacht een koppel in een andere wagen kilometerslang achtervolgde en aanreed in Diksmuide, is aangehouden. Dat heeft de onderzoeksrechter zaterdagmorgen beslist, zo meldt het parket van West-Vlaanderen. De man, geboren in 2001, werd aangehouden voor poging doodslag en bedreigingen.