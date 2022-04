Gemeente zoekt Riki-Rangers om mee te waken over de speelpleintjes

Met de recente opening van een nieuwe speel-en-ontmoetingsboomgaard bij de monumentale Hoeve Henrotte in Millen gaf het gemeentebestuur het label ‘Kindvriendelijke gemeente’ weer wat extra kleur. Nu is het bestuur op zoek naar kinderen die ‘Riki-Ranger’ willen worden en op die manier - samen met de jeugddienst - een oogje in het zeil willen houden over hun geliefde openbare speelplekje.

Achttien speel- en ontmoetingsplekken telt Groot-Riemst op dit ogenblik. Ze bevinden zich verspreid over heel de gemeente in alle dorpen en in de belangrijkste woonwijken. “Die speelveldjes en -toestellen worden heel goed bezocht en gebruikt” weet schepen van jeugd Peter Neven. “Daarom zijn we op zoek naar kinderen tussen 6 en 12 jaar die ons een handje willen helpen om hun favoriete speelplein mee te onderhouden door ‘Riki-Ranger’ te worden.”

Jeugdconsulente Elien Severens verduidelijkt: “Van onze Rangers verwachten we dat ze de Jeugddienst informeren over eventuele gebreken aan toestellen, over vuilnisbakken die vol zijn, over de aanwezigheid van zwerfvuil... maar ook hopen we dat ze met creatieve ideeën komen om het speelpleintje te pimpen. Dat kan via een briefje, een mail, een tekening, een foto, een filmpje te sturen naar jeugd@riemst.be. Bellen naar 012 440372 kan ook.” (eva)

Info: www.riemst.be