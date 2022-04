251 lagereschoolkinderen geschorst of uitgesloten van school: “Wie op die leeftijd al wordt buitengezet, is een vogel voor de kat”

Zelfs in de lagere school worden geregeld kinderen van school gestuurd. Vorig schooljaar kregen 96 leerlingen uit de basisschool te horen dat ze definitief uitgesloten werden, nog eens 155 werden preventief geschorst. “Wie op die leeftijd al wordt buitengezet op school, is een vogel voor de kat”, zeggen experts. Maar het aantal probleemsituaties is zo groot dat het moeilijk is vroeger in te grijpen.