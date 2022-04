Nieuw-Zeelander Patrick Bevin slaat dubbelslag in zevende rit Ronde van Turkije

Patrick Bevin heeft de zevende etappe van de Ronde van Turkije (2.Pro) gewonnen. De renner van Israel-Premier Tech ging in de slotfase in de aanval en reed naar de zege, voor Jay Vine en en Nicolas Edet. Hij neemt de leiderstrui over van Eduardo Sepulveda. Jasper Philipsen won de sprint om de vierde plek op 41 seconden van de winnaar.