Wat een lef: nummer één van de wereld Iga Swiatek veegt de vloer aan met tegenstandster en pakt uit met creatief punt

Swiatek liet in haar wedstrijd niks heel van Andreea Prisacariu, de nummer 324 op de WTA-ranking. De Poolse won met twee keer 6-0. Het gaf haar voldoende vertrouwen om op een bepaald moment te kiezen voor een wel heel nonchalante bal.

Vier landen hadden zich al verzekerd van een plaats in de finale, die van 8 tot 13 november in een nog nader te bepalen stad zal worden gehouden. Dat zijn Zwitserland, als finalist van vorig jaar, Australië, dat de plaats van Rusland innam, en België en Slovakije, die het in de kwalificatieronde tegen Wit-Rusland en Australië hadden moeten opnemen.

In de slotfase zullen de ploegen, met het gastland als twaalfde team, worden verdeeld in vier groepen van drie, waarvan de winnaars zich plaatsen voor de halve finales. De zeven ploegen die dit weekend uitgeschakeld worden, spelen op 11 en 12 november een play-off om bij de elite te blijven.

Uitslagen:

Italië - Frankrijk 3-0

Kazakhstan - Duitsland 3-0

Polen - Roemenië 3-0

Programma:

Tsjechië - Groot-Brittannië 2-1

Canada - Letland 2-0

Nederland - Spanje 0-2

Verenigde Staten - Oekraïne 2-0