Wat een machtsontplooiing: Lotte Kopecky rijdt het peloton aan flarden met splijtende demarrage in Parijs-Roubaix

Ze startte als de uitgesproken topfavoriete, maar je moet die rol dan wel nog waarmaken. Lotte Kopecky, winnares van de Strade Bianche en Ronde van Vlaanderen, was echter klaar om ook in Parijs-Roubaix te schitteren. Op Auchy-lez-Orchies - Bersée, een kasseistrook van vijf sterren en 2,7 kilometer lang op 54 kilometer van de finish, reed ze het peloton aan flarden. Enkel Marta Bastianelli kon volgen, terwijl veldrijdster Lucinda Brand later kwam aansluiten bij de Belgische kampioene.