Verschillende explosies in Kiev, burgemeester waarschuwt: “Blijf waar je veilig bent, de hoofdstad blijft een doelwit”

Er waren zaterdag verschillende explosies in de wijk Darnytsia en een Oekraïense militaire fabriek in een van de buitenwijken van de hoofdstad is onder vuur genomen. Een journalist van het Franse persbureau AFP stelde de aanval op de wapenfabriek zaterdagochtend vast. Er zouden tanks worden geproduceerd. Een groot aantal agenten is ter plaatse en er is hevige rookontwikkeling. Ook de wijk Darnytsia werd onder vuur genomen. Die ligt in het zuidoosten van de metropool. Ook daar zijn reddingswerkers ter plaatse.

Volgens burgemeester Vitali Klitsjko is bij die luchtaanvallen al minstens één persoon om het leven gekomen. Hij vroeg de bevolking om het luchtalarm van de autoriteiten niet te negeren. Dat luchtalarm gaat meerdere keren per dag af in de hoofdstad, en de burgemeester wees erop dat schuilen nodig blijft, ondanks het valse gevoel van veiligheid dat de voorbije dagen ontstaan is. “Onze luchtverdediging doet wat ze kan om ons te beschermen, maar de vijand is verraderlijk en genadeloos. Het is geen geheim dat Rusland van plan blijft om raketten af te vuren op onze hoofdstad. Dat gebeurt nu duidelijk. Onze hoofdstad blijft een doelwit.”

Bijkomend vraagt hij aan gevluchte stadsgenoten om alleen terug te keren naar de stad als het echt niet anders kan. “Blijf daar waar je veilig bent”, raadt hij hen aan. De voorbije dagen leek het normale leven in Kiev helemaal te zijn hervat, met veel mensen op straat en volgens waarnemers een aangename sfeer. Meerdere tienduizenden gevluchte inwoners zouden al teruggekeerd zijn naar Kiev nadat Rusland aangekondigd had zich te zullen terugtrekken.