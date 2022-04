Terwijl de wereld naar Oekraïne kijkt, verleidt ‘bevrijder’ Poetin Afrika met wapens en kernenergie

Terwijl het Westen zich ten volle concentreert op de Russische invasie in Oekraïne, staat de diplomatieke en militaire activiteit van Rusland in Afrika niet stil, integendeel. Sinds enkele jaren werkt Rusland intensief aan nauwere banden met Afrikaanse leiders van bedenkelijk allooi. Met geld, wapens, kernenergie en een huurlingenleger trekt Poetin zijn Afrikaanse collega’s over de streep. In hem zien ze een bondgenoot die hen kan bevrijden van het “nieuwe kolonialisme.”