Voedselschandaal in Duitsland: drie zwaar zieken en één dode door listeriabacterie op schijfjes komkommer

Bij een voedselschandaal in het Duitse Hesse zijn vier mensen heel zwaar ziek geworden en een van hen heeft het niet overleefd. Ze bleken besmet met de listeriabacterie en hadden daardoor de zeldzame ziekte listeriose opgelopen, zo meldt Welt am sonntag.

Centraal in het schandaal staat een voedsel- en groentenbedrijf in de Duitse deelstaat Hessen. Daar had al jaren geen voedselinspectie meer plaatsgevonden, terwijl het nochtans verplicht is om minstens elk jaar een inspecteur over de vloer te krijgen. De toestand in het bedrijf was dan ook dramatisch toen de inspectie er toch op bezoek kwam: er werden rattenkeutels, rotte komkommers, stilstaand water en schimmels aangetroffen.

Uit dat bedrijf zijn tussen oktober 2021 en januari 2022 schijfjes komkommer vertrokken naar winkels en ziekenhuizen waar de listeriabacterie op zat. Die bacterie is niet erg schadelijk voor wie gezond is, maar met een verzwakte weerstand kan het ernstige gevolgen hebben. En dus is het extra pijnlijk dat van de vier mensen waarbij de bacterie vastgesteld werd en die er de ziekte listeriose door kregen, twee de komkommer gegeten hadden tijdens een verblijf in het ziekenhuis en daar besmet zijn geraakt. Waar de twee anderen ziek zijn geraakt, is niet duidelijk. Een van de vier besmette personen overleefde het niet.

Dat er zo weinig gecontroleerd is, heeft volgens Duitse media te maken met een gebrek aan inspecteurs en de coronacrisis die inspecties moeilijk maakte.