Nieuwe eigenaars van Standard zijn niet overal welkom: woeste fans maken amok, wedstrijd noodgedwongen stilgelegd

Standard staat aan de vooravond van een revolutie. Het komt in Amerikaanse handen, meer bepaald in die van 777 Partners. Dat wil ook graag investeren in het Franse Red Star Paris, maar daar stoten ze op heel wat verzet.

De supporters van de derdeklasser staan helemaal niet te springen om in Amerikaanse handen te komen, ondanks de intentie van 777 Partners om meer dan 10 miljoen euro te investeren.

“Hoe kunnen we geloven in de oprechte interesse van een investeringsgroep uit Miami in het sportieve project van een Parijse voetbalclub?”, aldus de grootste supportersvereniging van Red Star Paris in een statement. “Het project en de methode waarmee het opgezet wordt, gaan in tegen onze waarden. We zouden gewoon een vulgair pionnetje zijn van een multinational en dat strookt niet met de dingen die wij willen: nabijheid, lokale verankering, onafhankelijkheid en transparantie.”

Josh Wander (l.) en Juan Arciniegas, de kopstukken van 777 Partners, in het stadion van Genoa waar ze ook de plak zwaaien. — © LAPRESSE

Volgens de Franse fans heeft zo’n structuur van meerdere clubs “nog geen enkel succes geboekt” en is het duidelijk dat dergelijk model niet werkt. “De toekomst en stabiliteit van zo’n clubs gaat verloren”, aldus de supporters van Red Star Paris.

Om hun afkeer nog wat extra kracht bij te zetten, maakten de Fransen amok tijdens de voorbije competitiewedstrijd tegen Sète. Bij een 0-1 achterstand werd de partij stilgelegd omdat er vuurpijlen op het veld werden gegooid en de fans van Red Star Paris niet te kalmeren waren.