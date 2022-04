Het is beslist: leider Union krijgt er drie punten bij, Beerschot slikt forfaitnederlaag na ongeregeldheden door fans

De Disciplinaire Raad acht “het gebruik en het gooien van pyrotechnisch materiaal, het gooien van andere voorwerpen en het bestormen van het speelveld door supporters van Beerschot” bewezen.

De sanctionering van Beerschot wordt opgeschoven naar woensdag 1 juni. Dat uitstel komt er op vraag van de Antwerpse club. Het Bondsparket vroeg een straf van vier thuiswedstrijden achter gesloten, waarvan één met uitstel, en legde de maximumboete van 10.000 euro op.

Beerschot betwistte vrijdag op de zitting de ongeregeldheden niet en gaf aan akkoord te gaan met de forfaitnederlaag. “We willen onze medewerking leveren voor een normale competitiegang”, klonk het bij ondervoorzitter Walter Damen.

Beerschot aanvaardt forfaitscore

Beerschot stelde zich vrijdag voor de Disciplinaire Raad van het Profvoetbal inschikkelijk op. De club aanvaardde zoals verwacht een forfaitnederlaag na de ongeregeldheden van haar fans vorige zondag op het veld van Union. Ondervoorzitter Walter Damen, die de club vertegenwoordigde, benadrukte wel dat Beerschot de sanctionering liefst later bepleit. De club werkt aan een uitgebreid stappenplan om in de toekomst mistoestanden te vermijden. Dat deel van de zaak zal op 1 juni behandeld worden.

“We hebben binnen de club al crisisberaad gehad en er is ook al gesproken met veiligheidsverantwoordelijken en met Antwerps burgemeester Bart De Wever. We willen op de volgende zitting een actieplan voorleggen”, aldus Damen. “De zitting van vandaag kwam er te snel aan om het volledige plan voor te leggen, maar ik kan wel al enkele zaken toelichten.”

“We willen iedereen identificeren die zich schuldig heeft gemaakt aan het gooien van pyrotechnisch materiaal of andere voorwerpen”, legde hij uit. “Dat geldt ook voor de personen die het veld bestormden en geweld gebruikten. De boete van 50.000 euro van de Pro League willen we verhalen op de betrokken personen. Of dat ook met de boete van 10.000 euro van de voetbalbond zal gebeuren, bekijken we nog. We gaan de betrokken fans burgerlijk dagvaarden. Dialoog blijft belangrijk en daar blijven we ook op inzetten, maar het mogen geen dovemansgesprekken worden. Er moeten ook sancties komen. Veel ‘echte’ fans van de club zijn gedegouteerd door het gedrag van enkelingen. Ze willen niet opnieuw gestraft worden voor het wangedrag van een kleine groep.”

De club werkt dan ook aan een voorstel voor een alternatieve sanctie. “Want iedereen begrijpt wel dat het dramatisch is om volgend seizoen in 1B te starten met drie thuiswedstrijden achter gesloten deuren” ,stelde Damen. Het bondsparket eiste dinsdag vier wedstrijden achter gesloten deuren, waarvan één met uitstel, tegen de club.

“We zouden liever een straf of een verbod hebben voor uitmatchen, eveneens met uitstel. We hebben de vorige straf van twee wedstrijden effectieve schorsing achter gesloten deuren aanvaard. We willen dit niet nog eens in 1B. Er werd de voorbije weken binnen de club al nagedacht over oplossingen. Maar niemand had natuurlijk verwacht dat er zo’n ongeregeldheden gingen plaatsvinden op Union.”

De club wil in de toekomst één van de trekkers worden van een oplossing voor het probleem van geweld in de stadions. “We hebben bij Beerschot het aantal securitybewakers, van een externe firma, al verdubbeld. Dit komt bovenop de aanwezige stewards. We willen over zes weken een volledig actieplan voorstellen. Ook binnen de Pro League kijken we mee naar een oplossing naar wat te doen met supporters die van buitenuit komen en de club doelbewust schade willen toebrengen. We willen daar mee de richting in bepalen. Het is makkelijk geen uitsupporters meer toe te laten bij wedstrijden, maar daar straf je ook de goede supporters mee. Er moet een evenwicht in zijn”, eindigde hij.

“Recidive is zeer groot”

Bondsprocureur Jan Keulen hield vrijdag tijdens de zitting van de Disciplinaire Raad van het Profvoetbal een helder pleidooi in de zaak Union-Beerschot. Het Bondsparket stelde dinsdag al een forfaitnederlaag voor Union, een straf van vier wedstrijden achter gesloten deuren voor Beerschot (waarvan één met uitstel), en de maximumboete van 10.000 euro voor de Antwerpse club voor. “Beerschot is een schoolvoorbeeld van recidive”, was Keulen duidelijk.

De Antwerpse club betwistte vrijdag de materialiteit van de feiten van afgelopen zondag op Union niet. Bondsprocureur Keulen ging dieper in op de vier zaken die de club ten laste worden gelegd en besprak ook het (recente) verleden van de club, op het vlak van mistoestanden bij de fans.

“Beerschot heeft een objectieve aansprakelijkheid voor haar supporters”, begon Keulen. “Dat is de voorbije jaren al eens te meer duidelijk gemaakt.”

“Vandaag worden de club vier zaken verweten. Het gaat om het gebruik en het gooien van pyrotechnisch materiaal, om het gooien van andere voorwerpen (onder meer de ketting van een kettingzaag, red.), om de bestorming van het speelveld waarbij ze de confrontatie zochten met de Union-fans en om de houding van de Beerschot-fans tussen de tijdelijke schorsing van het duel en de definitieve stopzetting. Dit zijn zaken die de club de voorbije jaren al meermaals zijn ten laste gelegd. De cijfers zijn onthutsend. De recidive is zeer groot. Sportief mag de club dan laatste staan. Disciplinair zijn ze de nummer één van het Belgische voetbal.”

Keulen begon vervolgens aan een opsomming van straffen die Beerschot de voorbije jaren kreeg. “Sinds de terugkeer naar het profvoetbal in het seizoen 2017-2018 liep Beerschot 15 veroordelingen op voor pyrogebruik bij de fans. Daar is de huidige zaak uiteraard nog niet bijgeteld. In totaal werden er boetes voor 35.000 euro betaald. De club werd 16 keer veroordeeld voor het werpen met andere voorwerpen. Hier werd een totale boete van 15.000 euro voor betaald. Tot drie maal toe werd een geldboete met uitstel herroepen.”

“Het is sindsdien zes keer gebeurd dat een scheidsrechter een wedstrijd minstens tijdelijk heeft moeten stilleggen”, ging Keulen verder. “Recent kreeg de club twee thuiswedstrijden effectief achter gesloten deuren. Voordien waren er ook al twee gevallen waarbij telkens één wedstrijd achter gesloten deuren met uitstel werd uitgesproken. Het Bondsparket is klaar en duidelijk in het geval van Beerschot. We kunnen al lang niet meer akkoord gaan met voorwaardelijke straffen. Het heeft geen enkele zin. De situatie is de voorbije jaren alleen nog maar geëscaleerd.”

Beerschot liet eerder blijken dat de meeste incidenten tijdens uitmatchen plaatsvonden. Maar dat weerkrachtte Keulen. “In thuiswedstrijden vielen er de voorbije jaren 10 incidenten te noteren, in uitmatchen 15. Het verschil is niet zo groot. Beerschot-fans misdragen zich zowel in thuis- als uitmatchen.”

“De ernst van de feiten kan deze keer niet geminimaliseerd worden”, aldus Keulen. “De politiecommissaris ter plaatse in het stadion van Union dacht dat het om een geplande actie van de Beerschot-fans ging. En alle elementen wijzen in die richting. Er was geen enkele vorm van uitlokking. Je kan je bijvoorbeeld afvragen welke supporter er een zaagketting mee naar een wedstrijd neemt. Dat is toch een vorm van voorbedachtheid. Er waren 500 Beerschot-fans aanwezig in het stadion van Union. Een grote meerderheid ging vanaf de 80e minuut beneden aan het veld bij de boarding staan, slechts enkelen bleven boven op de tribune staan. De situatie had makkelijker onder controle gebracht kunnen worden als het om een veel lager percentage fans ging dat amok maakte.”

“De identificatie zou niet moeilijk mogen zijn. Enkele supporters zijn duidelijk in beeld en ik heb gelezen dat er zelfs een halve BV (de bondsprocureur doelt op een deelnemer van VTM-programma Blind Getrouwd, red.) tussenzat.”

De bondsprocureur benadrukte dat er enkel verliezers zijn in de zaak. “Union en de drie andere clubs in de Champions’ play-offs zijn benadeeld. Union heeft fysieke schade aan het stadion, onder meer wc’s en een poort werden beschadigd. Maar ook de morele schade is aanwezig. In de aanpalende tribune stonden veel jonge Union-fans. Ook de Beerschot-supporters met goede bedoelingen zullen geschokt zijn geweest. En dan is er natuurlijk nog het Belgisch voetbal. Dit is enorme imagoschade.”

Als conclusie verduidelijkte Keulen nog eens de strafvorderingen van het Bondsparket. “We vragen de maximumboete van 10.000 euro en vorderen vier thuiswedstrijden achter gesloten deuren. We denken dat het makkelijker is om fans op verplaatsing te beheersen en identificeren, omdat de aantallen dan veel kleiner zijn. Als enige toegift is één wedstrijd achter gesloten deuren met uitstel. Zo willen we het bestuur van Beerschot de kans geven krachtdadig op te treden in een periode van één jaar.”

Bondsparket overweegt aanpassing reglement

Bondsprocureur Jan Keulen had vrijdag bij de behandeling van de zaak Union-Beerschot door de Disciplinaire Raad van het Profvoetbal nog opvallend nieuws. Hij gaf mee dat het Bondsparket naar de toekomst toe haar reglement wil aanpassen en clubs ook sportief wil kunnen straffen bij wangedrag van supporters.

“Het is op dit moment niet mogelijk clubs een sportieve handicap op te leggen bij mistoestanden van fans”, legde Keulen uit. “We vinden dat dit wel mogelijk moet zijn. In Frankrijk gebeurt het al. Op dit moment kan het Bondsparket enkel bij een forfait een sportieve sanctie toepassen, niet bij een opgelegd forfait, zoals in deze zaak. We gaan daar over nadenken. Sportieve gevolgen voor de club kan een ultieme sanctie zijn bij wangedrag.”