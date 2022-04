Auto van scheidsrechter vliegt in brand op weg naar volleybalkampioenschap in Tongeren

Op paaszaterdag rond 13 uur is een auto in brand gevlogen op de rotonde aan de Maastrichtersteenweg in Tongeren. De bestuurder verliet de snelweg E313 toen een alarmlampje van de motor oplichtte. Hij zette de Citroën aan de kant en die begon meteen te roken.

De oude Citroën brandde volledig uit. — © Tom Palmaers

De bestuurder kon zijn sportspullen nog uit het voertuig nemen. De man is scheidsrechter. Hij was op weg naar een volleybalkampioenschap in Tongeren. De auto, een ouder type, is volledig uitgebrand. Mogelijk ligt een technisch defect aan de oorzaak. maw