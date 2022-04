Met 300 kW van E-Load heeft Limburg in het Europark in Houthalen de eerste snellader de niet aan een snelweg ligt. — © Chris Nelis

Houthalen-Helchteren

Zaterdagmiddag werd in het industrieterrein Europark in Houthalen het eerste en krachtigste publieke laadstation van E-Load geopend. De kersverse vennootschap wil vijf van dergelijke laadstations in onze provincie uit de grond stampen.