Meer dan twee jaar na verdwijning is autistische jongen in VS teruggevonden: “Leefde al twee weken op straat”

Meer dan twee jaar nadat hij spoorloos verdwenen was uit zijn ouderlijke woonst in het Amerikaanse Clearlake, is een tiener met autisme levend en wel teruggevonden op goed 1.300 kilometer van zijn woonplaats. Volgens de lokale politie leefde hij al minstens twee weken op straat.

17 jaar was Connerjack Oswalt toen hij op 28 september 2019 verdween uit de woning waar hij met zijn ouders woonde in Clearlake, in de Amerikaanse staat Californië. Zaterdag werd de autistische tiener 1.300 kilometer verder, in Summit County in de staat Utah, opgepakt door de politie toen hij voor een winkel lag te slapen. De nu 19-jarige Oswalt lag daar te bibberen van de kou. Volgens de lokale politie heeft het er alle schijn van dat hij al minstens twee weken op straat leefde en sliep. Toen de agenten zijn vingerafdrukken namen, bleek het om de vermiste tiener te gaan.

Sinds zijn verdwijning is zijn familie naar Oswalt blijven zoeken, zo vertellen zijn ouders aan Sky News. “Ik ben nooit gestopt met zoeken”, zegt mama Suzanne Flint. “Er ging geen dag voorbij zonder dat ik op een of andere manier naar hem zocht.” Volgens haar partner, stiefvader Gerald Flint, is de zoektocht “een nachtmerrie” geweest. “We hebben elke tip die ook maar een beetje naar hem leek te wijzen opgevolgd.”

Waar hij sinds zijn verdwijning allemaal geweest is en hoe hij zo ver van huis belandde, is niet duidelijk.