Politie vindt 183 dieren in diepvriezer van man

De politie in het Amerikaanse Arizona heeft een man gearresteerd die 183 dieren, van katten en honden tot vogels, bewaarde in zijn diepvriezer. Hij gaf toe dat hij sommige dieren er zelfs had ingestoken toen ze nog leefden.

“Walgelijk en hartverscheurend”: die woorden gebruikte politiewoordvoerster Anita Mortensen voor wat in de woning van de man aangetroffen werd. “Ik ben een dierenliefhebber en stond te huilen toen ik het zag.” De beelden van de vondst werden om die reden niet vrijgegeven. In totaal 183 dieren werden gevonden in de diepvries van de 43-jarige Michael Patrick Turland (43). Het gaat om honden, katten, vogels, slangen, hagedissen, muizen, ratten, konijnen en meer.

De politie was de gruwel op het spoor gekomen toen ze een tip had gekregen van een vrouw die slangen bij Turland had achtergelaten om te broeden, maar dat de man na enkele maanden verdwenen was en niet meer bereikbaar was. De vrouw had de eigenaar van de woning gecontacteerd en die vertelde haar dat hij met zijn vrouw verhuisd was. Toen de eigenaar het appartement wilde kuisen voor de volgende huurder, trof ze de dieren aan in de diepvries.

Tien dagen later kon Turland opgepakt worden. Hij bekende dat hij de dieren in de diepvries gestopt had, en sommigen zelfs toen ze nog leefden. Naar zijn echtgenote wordt nog gezocht.