Niels Van Den Eynde verlaat Antwerp Giants en trekt naar Luik

In de BNXT League komt hij gemiddeld 13 minuten in actie en tekende hij tot nu toe voor een gemiddelde van 5,6 punten, 1 rebound en 2,4 assists. In de FIBA Europe Cup kwam hij in zes matchen gemiddeld zeven minuten op het parket en was hij goed voor 4 punten, 1 rebound en 2 assists.

Van Den Eynde, een talentvolle guard, zat ook in de selecties van de Young Lions U16 en U20. (cpm)