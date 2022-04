Leerling in paniek wanneer hij dreigt te stikken door flesdopje, tot zijn leerkracht heldendaad verricht — © Storyful via Reuters

Op een school in New Jersey heeft leerkracht JaNiece Jenkins een van haar leerlingen uit een zeer benarde situatie gered. Een jongen genaamd Robert speelde tijdens de les met een flesje water, waardoor het dopje op een bepaald ogenblik in zijn keel belandde. Pas toen Jenkins het Heimlich-manoeuvre toepaste bij de jongen, was het gevaar geweken.

Aanvankelijk konden de andere kinderen in de klas lachen met het incident maar niet veel later werd duidelijk dat de situatie een veel ernstiger was. Na vergeefse pogingen om het dopje uit zijn keel te hoesten, snelde Robert richting Jenkins die onmiddellijk overschakelde op het Heimlich-manoeuvre. Het had al snel succes: na enkele seconden kwam het dopje uit de mond van de jongen.

“Het is de eerste keer dat ik de techniek in het echt moest gebruiken, gelukkig heeft het gewerkt”, reageerde de vrouw nadien. Ook de directeur van de school is zeer opgetogen met haar reactie. “Deze situatie kon tragisch aflopen”, klonk het. “We zijn erg trots op mevrouw Jenkins.”

(kmlo)