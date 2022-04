Gestrande zeelui na twee weken op verlaten eiland gered dankzij briefje dat ze in een fles in zee gooiden

Na zeventien dagen op een verlaten eiland zonder voedsel zijn zes zeemannen gered kunnen worden door de Braziliaanse zeemacht, dankzij een briefje dat ze in een fles stopten en in de oceaan gooiden. Het lijkt een script van een Hollywoodfilm, maar het is echt gebeurd. Dat melden Braziliaanse media.

De zes zijn bemanningsleden van het schip Bom Jesus, dat op 24 maart te water was gegaan in het Braziliaanse Marajo en vier dagen later in een zware storm beland en gezonken was . Ze slaagden er op 1 april in het verlaten eiland Ilha das Flechas te bereiken, waar ze zonder voedsel en fris drinkwater moesten zien te overleven.

In Braziliaanse media, zoals de krant O Liberal, getuigen ze hoe ze wanhopig op zoek gingen naar oplossingen. Zo besloten ze op 9 april om een briefje met de vraag voor hulp - “We hebben hulp nodig, onze boot is in brand gevlogen. We zitten al dertien dagen op een eiland zonder voedsel, breng onze familie op de hoogte” - in een fles te stoppen en die in de oceaan te gooien. Vissers vonden die dagen later, waarna een reddingsactie op poten gezet kon worden.

(lees verder onder de tweet)

Woensdagavond werden ze met een helikopter van de Braziliaanse zeemacht van het eiland gehaald, naar het ziekenhuis gebracht voor een controle en daarna teruggebracht naar hun familie. Volgens dokters waren ze in goede gezondheid, al vertoonden ze wel tekenen van dehydratatie.