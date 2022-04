Nu al drie voortvluchtige criminelen gearresteerd na door politie georganiseerde hackathon

Een zogenoemde hackathon, waarbij specialisten van verschillende politie- en veiligheidsdiensten via publiek beschikbare bronnen zoals websites op zoek gaan naar informatie over voortvluchtige criminelen, heeft nu ook tot een derde arrestatie geleid. In Colombia ditmaal. Dat meldt de federale politie zaterdag.

Op de dag van de hackathon werd al een eerste arrestatie uitgevoerd, op een boerderij in Sauvenière, een deelgemeente van de Naamse gemeente Gembloux. Vorige week vrijdag werd de voortvluchtige D.M. in Manchester opgepakt, en diezelfde dag volgde een derde arrestatie in de Colombiaanse hoofdstad Bogota. Daar ging het om een voortvluchtige die bij verstek tot 7 jaar gevangenisstraf werd veroordeeld door het Brusselse hof van beroep, wegens internationale handel in verdovende middelen en lidmaatschap aan een internationale criminele organisatie.

Tijdens de hackathon was die derde arrestant al in Zuid-Amerika gelokaliseerd, en verder onderzoek in de dagen na de hackathon liet toe “om zijn vluchtroute en reisweg beetje bij beetje in kaart te brengen”, aldus de federale politie.

Voortvluchtige criminelen

De hackathon was gericht op het opsporen van 40 voortvluchtige criminelen. De organisatie was in handen van het Fugitive Active Search Team (FAST) van de federale politie. Dergelijke initiatieven staan voortaan nog meer op het programma en effenen het pad voor nauwere samenwerking tijdens opsporingen, klinkt het.

“Het was de eerste keer dat de veiligheidsdiensten dit soort vernieuwende oplossingen inzetten om samen achter voortvluchtige misdaders aan te gaan”, zegt minister van Justitie Vincent Van Quickenborne. “Het toont aan dat nauwe onderlinge samenwerking tussen alle diensten de basis is voor doeltreffend en doortastend opsporingswerk.”