Nieuw duo gaat ochtendshow op MNM presenteren na vertrek Peter Van de Veire

Vanaf dinsdag zullen Kawtar Ehlalouch en Robin Keyaert te horen zijn als presentatoren van de ochtendshow. De 25-jarige Ehlalouch was sinds 2019 al te horen in de ochtendshow, Keyaert (28) presenteerde vorig jaar op zondagavond al een eigen programma op MNM. Maar nu gaan ze dus een nieuw duo vormen. “We kijken er enorm naar uit om iedere dag op te staan met de MNM-luisteraars”, zeggen ze. “Het mooiste publiek van Vlaanderen. We hebben er alvast zin in.”

LEES OOK. Zo heeft Peter Van de Veire afscheid genomen van MNM

“MNM is dé jongerenzender van Vlaanderen”, zegt Steven Lemmens, nethoofd van de zender. “Voor de ochtendshow kiezen we dan ook resoluut voor jong talent van bij ons. Kawtar is al even een vaste waarde in het ochtendblok. Met Robin aan haar zijde stapt iedereen vanaf nu vrolijk en energiek de dag in.”