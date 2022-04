NBA. Atlanta en New Orleans stoten door en bekampen Miami en Phoenix in play-offs

Atlanta versloeg in de beslissende wedstrijd van de barrages (play-in) de Cleveland Cavaliers met 107-101. Trae Young loodste zijn ploegmaten met 38 punten naar de zege. Voor de Cavaliers volstonden de 26 punten van Lauri Markkanen niet.

New Orleans haalde het van de Los Angeles Clippers met 105-101. Brandon Ingram liet zich bij de Pelicans opmerken met dertig punten. Bij de Clippers tekenden Reggie Jackson en Marcus Morris Sr. elk voor 27 punten.

De Hawks en de Pelicans mogen zich nu opmaken voor de eerste ronde van de play-offs, waar ze wel meteen vol aan de bak moeten tegen de topreekshoofden die hun respectievelijke Conference wonnen. Atlanta treft in de Eastern Conference Miami, New Orleans kijkt in het westen Phoenix in de ogen.