Ontploffingen in Kiev en Lviv, tien doden in Charkiv

In de Oekraïense stad Charkiv zijn bij een Russisch bombardement op het industriële district minstens tien mensen gedood, melden Oekraïense autoriteiten. In de hoofdstad Kiev en in Lviv, in het westen, zijn ontploffingen gehoord.

Oekraïne meldt vanmorgen ontploffingen in de hoofdstad Kiev en in het westen, in Lviv. Het luchtalarm ging er al heel vroeg af.

De burgemeester van Kiev, Vitali Klitschko, meldt via berichtendienst Telegram dat de explosies plaatsvonden in de buitenwijk Darnytskyi. Hij roept iedereen op om het luchtalarm zeker niet te negeren. Er is een vals gevoel van veiligheid ontstaan sinds de terugtrekking van de Russische troepen eind maart, zo vreest hij. Aan zijn stadsgenoten die eerder Kiev hadden ontvlucht, vraagt hij dan ook om nog niet terug te keren. “Blijf in veiligheid.”

De aanval op Kiev komt niet als een verrassing. Dag na dag groeit bij de Russische president Poetin de frustratie over zijn “speciale militaire actie” in Oekraïne. Zijn leger stapelt de fouten op. En dus komt Kiev weer in het vizier

Ook de universiteitsstad Charkiv werd bestookt. Dat is na Kiev de tweede stad van het land en ligt in het noordoosten. Het telde voor de oorlog anderhalf miljoen inwoners. Bij de start van het offensief was de stad het doelwit van hevige gevechten, maar de Russen konden nooit de controle verwerven.

Bij een nieuwe aanval vannacht zouden bij een Russisch bombardement op het industriële district minstens tien mensen gedood. Onder de slachtoffers was, zo zeggen Oekraïense autoriteiten, ook een zeven maanden oude baby. Ten minste 35 mensen raakten gewond. De informatie kon nog niet onafhankelijk worden geverifieerd.

Meerdere woongebouwen in het district aan de oostelijke rand van de stad werden beschadigd of vernield, klinkt het voorts. De autoriteiten hebben de bevolking opgeroepen alleen de straat op te gaan wanneer dat absoluut noodzakelijk is.