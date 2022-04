“Max Verstappen lijkt op Michael Schumacher maar zijn titelrivaal Charles Leclerc is een betere rijder”

Met drie races achter de kiezen in 2022 is Max Verstappen al op achtervolgen aangewezen. De wereldkampioen wist weliswaar een race te winnen maar wist ook al twee keer de finishvlag niet te halen en zodoende telt hij al zesenveertig punten minder dan wk-leider Charles Leclerc.

Ondanks dat grote verschil mogen we er toch vanuit gaan dat de strijd om de wereldtitel hoogstwaarschijnlijk zal uitgevochten worden tussen Leclerc en Verstappen. Dat denkt ook Eddie Irvine, die denkt dat er niemand sneller is dan Verstappen maar Charles Leclerc toch de betere rijder vindt.

“Ik denk niet dat er iemand sneller is dan Verstappen,” aldus Irvine, voormalig teamgenoot van Michael Schumacher, in ‘Gazzetta dello Sport.’ “Maar hij maakt nog te veel fouten.”

Toch laat ook Leclerc zich niet onbetuigd als het op crashes aankomt en dan denken we bijvoorbeeld aan de kwalificaties in Monaco 2021 of Baku 2019.

“Het hebben van zo‘n incident tijdens de kwalificatie is over het algemeen niet zo relevant”, legde Irvine uit. ”Verstappen maakt de fout dat hij zich altijd laat meeslepen in termen van agressiviteit.”

“Leclerc is erg intelligent, heeft een persoonlijkheid en is volwassen. Op dat vlak lijkt Verstappen me mentaal een beetje ‘jonger‘ maar hij heeft veel talent meegekregen.”

“Leclerc en Verstappen zijn allebei erg sterk. Hamilton is ook uitzonderlijk, ook al denk ik niet dat hij dezelfde snelheid heeft als Verstappen.”

“Max doet me denken aan Michael Schumacher. Hij kan een geweldig racetempo aanhouden en niemand die in dezelfde auto rijdt komt bij hem in de buurt.”

Irvine vindt het nog te vroeg om al te zeggen wie wereldkampioen zal worden maar hij denkt dat Leclerc, ondanks zijn comfortabele voorsprong, zijn beste beentje zal moeten voorzetten.

“Het is te vroeg om te zeggen en elk jaar dat voorbijgaat wordt het moeilijker,” zei de 56-jarige Irvine.

“Je moet het opnemen tegen Red Bull, Verstappen en Adrian Newey. Dat is heel moeilijk.”

