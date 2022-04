Prinses Eléonore viert 14de verjaardag met haar hondjes

Het gaat om Jeep (een West Highland white terrier) en de bruinharige Simba. De foto werd genomen bij haar thuis, in de tuin van het kasteel van Laken. Vrijdag al vierde haar vader Filip zijn 62ste verjaardag. Dat deed hij in Spanje. Het koninklijk gezin was daar afgelopen week, om een stuk van de pelgrimsroute naar Santiago de Compostella te wandelen. Zeven dagen na hun vertrek in Itero de la Vega, en 70 kilometer later, kwamen ze op Goede Vrijdag aan in San Nicolás del Real Camino.

© Bas Bogaerts / Koninklijk Paleis