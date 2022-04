Zelenski: “Hele wereld moet voorbereid zijn op mogelijkheid dat Poetin kernwapens inzet”

Volgens de Oekraïense president Volodimir Zelenski moeten “alle landen van de wereld” voorbereid zijn op de mogelijkheid dat Russisch president Poetin kernwapens zou kunnen gebruiken. Dat zei hij in een interview met Amerikaanse nieuwszender CNN. Daarin ging het ook over het gezonken oorlogsschip Moskva.

In zijn kantoor in Kiev gaf president Zelenski een interview aan CNN en waarschuwde daarin dus voor de mogelijkheid dat Vladimir Poetin nucleaire wapens zou kunnen inzetten. “We moeten niet bang zijn, maar voorbereid. Dat geldt niet enkel voor Oekraïne, maar voor de hele wereld, denk ik.”

Toen de journalist vroeg naar de rol van Oekraïne bij het zinken van het Russische oorlogsschip Moskva, antwoordde Zelenski terughoudend. “We weten dat het niet meer bestaat. Het was een sterk wapen tegen ons land, dus dat het is gezonken is geen tragedie voor ons. Hoe minder wapens, hoe beter voor ons. Dat is belangrijk.”

Verder zei Zelenski dat het moeilijk is om na te gaan hoeveel burgerslachtoffers al zijn gevallen in de oorlog. Vooral omdat veel gebieden nog geblokkeerd zijn. De video’s die hij van de burgerslachtoffers onder ogen krijgt, “daar kan ik als vader niet naar kijken”, zegt hij.

(sir)