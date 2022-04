Twee mannen die “massamoord” planden in Parijs moeten 24 en 30 jaar naar cel

Twee mannen die ervan verdacht werden een “massamoord” te willen plegen in Parijs, moeten 24 en 30 jaar in de cel. Hun celstraffen zijn vrijdag in beroep bevestigd.

Beiden zijn schuldig bevonden aan deelname aan een terroristische vereniging voor de voorbereiding van terreurdaden. De 42-jarige Yassine Bousseria kreeg 24 jaar cel, terwijl de Marrokaan Hicham El-Hanafi, 31 jaar, is veroordeeld tot 30 jaar.

Volgens het hof van beroep waren de feiten “de meest ernstige” die kunnen worden begaan in het kader van een terroristische vereniging, aangezien de twee een aanslag met een oorlogswapen op Frans grondgebied probeerden te plegen.

Een derde man die in eerste aanleg naast de andere twee terechtstond, was niet in beroep gegaan tegen zijn veroordeling tot 22 jaar cel.

In maart 2016 leerde de Franse binnenlandse inlichtingendienst DGSI van een informant bij terreurgroep Islamitische Staat (IS), dat de groep kalasjnikov-geweren wou verkrijgen voor een aanslag in Frankrijk. Via de cyberinfiltratieoperatie Ulysse raakten twee DGSI-infiltranten in contact met bevelgevers in de Iraaks-Syrische regio. Ze deden IS geloven dat ze automatische wapens konden leveren. Vier onklaargemaakte AK-47’s werden verstopt in een bos in de regio van Parijs en de coördinaten werden overgemaakt aan de bevelgevers. Die maakten de gegevens over aan hun mensen in Frankrijk. Bousseria en El-Hanafi, die elkaar niet kenden, stapten zo in de val van de DGSI. Ze werden teruggevonden met de GPS-coördinaten.