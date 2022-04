Kangoeroes Mechelen opent deur van finale in Top Division Women

Bekerwinnaar Kangoeroes Mechelen had de ganse wedstrijd de leiding op het scorebord: 16-19, 33-46 (rust), 48-59 en uiteindelijk 71-80. Als de Maneblussers zondag in de eigen Winketkaai en in deze best of three opnieuw zegevieren versus Namur Capitale is een stek in de finale een feit. Bij eventueel verlies volgt een beslissende belle volgende week dinsdag opnieuw in Mechelen. In de tweede halve finale won Castors Braine, het beste team met 19 op 20 na de reguliere fase, gemakkelijk en met 46-84 van Liège Panthers. Zaterdag kan Castors Braine zich in eigen huis plaatsen voor de finale. Bij verlies volgt een derde partij maandag in Braine. De finale van de play-offs begint op 23 april. De tweede partij is op 26 april en een eventuele derde wedstrijd is op 30 april.