Eerste nederlaag voor Kangoeroes Mechelen in Elite Gold

Geen zevende opeenvolgende zege in Elite Gold voor Kangoeroes Mechelen. Het team van coach Kristof Michiels ging na een late remonte en met nipte cijfers onderuit in Groningen. “Onze shotselectie was ondermaats,” zei coach Kristof Michiels. Zaterdagavond trekt kampioen Oostende naar Nederlands kampioen ZZ Leiden en Bergen naar Feyenoord Rotterdam. In Elite Silver is er Amsterdam-Brussels en Den Helder Suns-Charleroi en Yoast United Nijmegen-Luik.

Kangoeroes Mechelen, zonder Wen Mukubu (ziek) en Shizz Allston (lies), was de eerste helft constant op achtervolgen aangewezen. Een hard werkende Myles Stephens kreeg immers in het eerste kwart te weinig steun. Groningen had dan ook na het eerste schuifje een 17-12 bonusje op zak. Domien Loubry schitterde in het tweede kwart met driepunters en assists en was na een 31-12 achterstand en met Myles Stephens de bewerker van de remonte: 33-25 en 39-27. Domien Loubry zorgde met een bom at the buzzer voor de 42-34 achterstand halfweg. “We moeten blijven geloven dat winst hier mogelijk is. Defensief een tandje bijsteken in de tweede helft is de opdracht,” zei Myles Stephens van de Maneblussers.

Marquiz Adddison en James Gavin hielden Groningen echter ook in het derde kwart aan de leiding. Kangoeroes Mechelen miste immers te veel driepunters en vond tevens geen derde scoorder Na het derde schuifje (63-47) leek de partij in het voordeel van de Nederlanders danook beslist. In het slotkwart viel Groningen evenwel compleet stil. Statisch spel, nervositeit en vooral geen snelheid. Kangoeroes Mechelen rook bloed en via AJ Brodeur, Domien Loubry en de met een double-double uitpakkende Myles Stephens (22 punten, 10 rebounds) was na 66-56 en bij 69-66 de aansluiting een feit. Domien Loubry miste de driepunter van de verlenging en James Gavin legde met twee vrijworpen de eindcijfers in het voordeel van Groningen vast. Kangoeroes Mechelen moet echter de hand in eigen boezem steken. Het werkte bijzonder slecht af (24 op 60 shots, waaronder 5 op 30 bommen) en kreeg slechts vier puntjes van de bank.

De volgende wedstrijd is voor Kangoeroes Mechelen weer on the road. Woensdag 20 april trekt het naar Heroes Den Bosch.

Groningen-Kangoeroes Mechelen 71-66Kwarts: 17-12, 25-22, 18-13, 11-19

GRONINGEN: Ingram 2, Williams 5, Egekeze 4, Brandwijk 8, Adddison 14, Thomas 8, Luke 8, Gavin 15, Koenis 7

KANGOEROES MECHELEN: Stephens 22, Loubry 25, Mennes 3, Foerts 0, Waleson 8, Van Buggenhout 0, Kotrulja 0, Palinckx 0, Brodeur 8 ,