Titelverdediger Jan Frodeno geeft forfait voor WK Ironman

Jan Frodeno zal in mei zijn wereldtitel Ironman triatlon niet verlengen. De drievoudige Duitse wereldkampioen, die de laatste pre-corona editie op Hawaï won in 2019, zal niet deelnemen aan de uitgestelde editie van 2021 die uitzonderlijk op 7 mei in het Amerikaanse St. George zal plaatsvinden.

Voor de allereerste keer in de geschiedenis zal het WK Ironman triatlon niet plaatsvinden op de mythische wegen van Hawaï. De uitgestelde editie van vorig jaar wordt georganiseerd in St. George, Utah. Maar dat zal zonder Jan Frodeno zijn. De ondertussen veertigjarige beste triatleet ter wereld heeft een scheurtje in zijn achillespees, zo laat hij weten op Instagram. Frodeno zet alles op alles op het tweede WK in oktober dat wel in Hawaï zal plaatsvinden. Dat zou wel eens de laatste keer met Frodeno kunnen zijn. Ook zijn landgenoot Patrick Lange, de wereldkampioen van 2017 en 2018, is er door een blessure allicht niet bij in St. George. Bart Aernouts staat wel op de startlijst.