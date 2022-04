Van buiten tijd in 2018 naar outsider zondag: Filippo ‘Top’ Ganna troefde als belofte Belgische favoriet al af in Parijs-Roubaix

Buiten tijd in 2018. Niet eens de Vélodrome gehaald in 2019. Nee, er zijn weinig redenen om te denken dat tijdritmachine Filippo Ganna (25) zondag bij de favorieten hoort voor Parijs-Roubaix. Behalve eentje. Want wie prijkt er in 2016 helemaal bovenaan op de erelijst bij de beloften? Juist. Onze landgenoot Jenthe Biermans, toen gestart als favoriet en uiteindelijk tweede geworden, kan erover meespreken. “Ik dacht: ik laat hem gaan en rij er straks wel weer naartoe. Nee dus.”