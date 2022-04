Xian Emmers scoort twee keer en brengt seizoenstotaal op tien voor Roda JC in spektakelstuk

In de Nederlandse eerste divisie blijft Roda JC stevig op dreef. In een waar spektakelstuk versloeg de ploeg van Limburgers Xian Emmers, Stefano Marzo en Jamie Yayi Mpie rode lantaarn Helmond Sport met 5-3. Roda JC blijft zo al voor de achtste wedstrijd op rij ongeslagen en is zo goed als zeker aan deelname aan de play-offs.