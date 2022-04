Spezia-aanvaller wordt tien minuten na zijn invalbeurt alweer gewisseld omwille van… een hardnekkige oorbel

En de award voor slechtste invalbeurt van het voetbalweekend gaat naar… M’Bala Nzola. De Angolese aanvaller mocht vrijdagavond na 60 minuten invallen bij Spezia in de competitiematch tegen Inter Milaan. Drie minuten later kreeg hij een waarschuwing van de scheidsrechter dat hij nog een oorbel in zijn oor had, die hij moest verwijderen.