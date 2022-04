Fifty-One Club delen strips in het Hessels uit

Het project 'Wieë spielt ter mej?', een stripverhaal in het Hasselts dialect over oude kinderspelen waaronder kende een groot succes. De spelen, in het smakelijk ‘Hessels’ dialect, worden uitgelegd aan de hand van dit stripverhaal. "Het lezen van deze strip laat ons even wegdromen, kinderen op een leuke manier bewegen weg van de PC-schermen en is een prima vorm van ontspanning. Een stuk erfgoed dat niet mag verdwijnen", klinkt het bij Fifty-One Club Hasselt. Er was ook een prijsvraag aan het project verbonden. De school met de meeste inzendingen kon een cheque winnen van 500 euro en de tien beste leerlingen konden een mooie prijs in de wacht slepen, waaronder een boekenbon van 50 euro. De cheque van 500 euro ging naar De Boomgaard.Ondertussen is er ook een filmpje van de strip uitgebracht, gesproken in het echt Hasselts. Klaar om in de klas te gebruiken of zelf te bekijken? U vindt het terug op: Wieë spielt ter mej? Ook staat er een elektronisch boek klaar waar alle tekstballonnen apart kunnen aangeklikt en beluisterd worden met de AN-vertaling erbij.