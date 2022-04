Slovaakse defensieminister vergelijkt president Vladimir Poetin met Hitler

Poetin staat op gelijke voet met Hitler, zei de 41-jarige minister volgens een bericht van The New York Times, dat vrijdag in de Slovaakse media is opgepikt. Volgens Nad moet Poetin gestopt worden, voor hij verder westwaarts oprukt. “Oekraïne vecht letterlijk voor onze toekomst”, zei hij.

Slovakije is een lid van de EU en de NAVO. Het land gaf Oekraïne een luchtafweersysteem van het type S-300. Sinds het begin van de Russische invasie in Oekraïne zijn meer dan 330.000 Oekraïense vluchtelingen in Slovakije aangekomen.