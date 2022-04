Extinction Rebellion blokkeert vier Londense bruggen

De milieugroepering Extinction Rebellion (XR) heeft vrijdag vier bruggen in Londen geblokkeerd, en zo het verkeer in de Britse hoofdstad verstoord. De actiegroep wil zo de alarmbel luiden over de klimaatcrisis. De Londense politie laat op Twitter weten dat ze “groepen van protest” waarnemen “die vertragingen en verstoringen veroorzaken in het centrum van Londen”.