Een drankje met een overdosis drugs zorgde gisteren voor de onverwachte dood van Tania in de Eén-serie Thuis. De exit is een domper voor actrice Katrien De Becker (50), die nog veel mogelijkheden voor haar personage zag. “Een soaprol is nooit voor eeuwig, maar ik had niet verwacht dat het doek nu al zou vallen.”