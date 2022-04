MR-voorzitter Bouchez: “Groene partijen willen van Wallonië een CO2-fabriek maken”

“De toevlucht tot gascentrales is niet normaal. Ik stel vast dat de groene partijen van Wallonië een CO2-fabriek willen maken, omdat ze opgesloten zitten in hun ideologie.” Dat zegt MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez vrijdag bij SudPresse.

MR verzet zich niet expliciet tegen de vergunning voor de nieuwe gascentrales in Flémalle en Seraing, maar wil er alles aan blijven doen om twee extra kerncentrales langer open te houden. De gascentrales zijn nodig om de sluiting van die kerncentrales op te vangen.

“Ons doel is niet om de beslissingen van de regering niet te respecteren, maar om verder te gaan”, voegt de liberaal er aan toe bij Belga. “Ik zie niet in hoe we onze energie in de eerste plaats met gas zullen opwekken en tegelijk aan de burgers kunnen vragen om hun verwarming 2 graden lager te zetten.”