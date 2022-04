Niet welkom in Kortrijk, maar wel in de rest van het land: Russische dansers riskeren hun leven door op te treden in Europa

In Kortrijk werden ze gebannen van het podium, in Gent mochten ze donderdagavond in het Capitole wel hun artistieke kunnen tonen. Het Sint-Petersburg Festival Ballet neemt al een paar weken fors afstand van de oorlog in Oekraïne en het regime van Poetin. Ze riskeren op die manier zelfs hun leven, zegt de directeur van het gezelschap, Irina Veres. Het Kortrijkse stadsbestuur en de Stadsschouwburg overwegen om de groep toch weer uit te nodigen.