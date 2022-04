In een huis in Budelpoort in Hamont is donderdag in de vooravond ingebroken in een huis. Het cilinderslot van een deur werd afgebroken. De daders haalden alles overhoop. De bewoonster kwam rond 16.30 uur thuis en zag twee vrouwen van de trap aflopen. Ze liepen richting kerk. Uit het huis zijn geld, juwelen en horloges gestolen. maw