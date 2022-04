Bestuurster (37) rijdt tegen dienstfiets van politie in Dilsen

In de Kantonsweg in Dilsen is een 37-jarige bestuurster tegen de dienstfiets van een agent gereden. Een fietspatrouille van politie Maasland wilde rond 11.30 uur een auto controleren. De bestuurster wilde die controle ontwijken door over het fietspad te rijden. Daarbij botst ze tegen de dienstfiets. De vrouw uit Maaseik werd gearresteerd. Ze had verdovende middelen op zak. Haar voertuig werd getakeld. Doordat politie Maasland zelf betrokken was bij het ongeval hebben de collega’s van de zone Lanaken-Maasmechelen het ongeval en de drugs vastgesteld.

(maw)