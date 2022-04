Ouders vermiste Natacha (28) in Peru loven beloning uit voor info die leidt naar hun dochter

De ouders van Natacha de Crombrugghe, de Belgische toeriste die op 24 januari verdween in Peru, loven een beloning uit voor elke informatie die leidt tot het terugvinden van hun dochter. Dat laten ze vrijdag weten in een persbericht. “De ouders zijn meer dan ooit vastbesloten om hun dochter te vinden”, luidt het.

De jonge Belgische toeriste verdween op 24 januari in Cabanaconde-Colca Canyon. Na 2,5 maand zoeken is van haar nog steeds geen spoor. Haar ouders, Eric en Sabine de Crombrugghe, reisden begin deze maand opnieuw naar het gebied. Ze loven een beloning van 15.000 dollar uit aan eenieder die informatie kan verschaffen die kan leiden tot het terugvinden van hun dochter.

De twee reisden begin februari al een eerste keer samen met vertegenwoordigers van de Belgische ambassade naar Peru en bleven daar tot eind februari. Kort nadien werden de zoekacties onderbroken door slecht weer en aardverschuivingen. Omdat de ouders geen informatie meer kregen, beslisten ze terug te keren naar Peru.

Natacha’s vrienden hebben inmiddels ook een steungroep opgericht, Looking for Natacha, om zo veel mogelijk mensen te mobiliseren en informatie over de zoektocht te verspreiden. Er werd een website opgericht met die naam, net als een Facebookpagina en een Instagramaccount.

De 28-jarige vrouw uit Brussel verdween op 24 januari toen ze vanuit een hostel in het dorpje Cabanaconde vertrokken zou zijn voor een trektocht door de Colca Canyon, een diepe uitgestrekte kloof in het zuiden van het land.