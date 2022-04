Letse president na bezoek aan Kiev: “Ik zou het een genocide noemen”

© Anadolu Agency via Getty Images

De daden van de Russische soldaten in Oekraïne komen wel degelijk neer op een genocide. Dat heeft de Letse president Egils Levits verklaard bij zijn terugkeer van een bezoek aan Oekraïne.

Het Letse staatshoofd was eerder deze week samen met de presidenten van Polen, Estland en Litouwen afgereisd naar Borodianka, een klein Oekraïens stadje in de buurt van Kiev.

Bij zijn terugkeer in Letland legde hij een korte verklaring af over de zaken die hij er heeft waargenomen. “Ik zou het een genocide noemen”, aldus Levits, een voormalige rechter bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Hij beklemtoonde dat een internationale rechtbank die kwestie juridisch moet regelen.

De aanblik van de verwoeste voorsteden van Kiev was “zeer emotioneel”, stelde Levits nog. “Je kon zien dat de Russische troepen bijzonder wreed hebben gehandeld om zo veel mogelijk burgers te doden.”

Dinsdag had de Amerikaanse president Joe Biden het Russische leger al van een genocide beticht. Sindsdien is het gebruik van die term een discussieonderwerp geworden. Onder meer de Franse president Emmanuel Macron en de Duitse bondskanselier Olaf Scholz weigeren het woord te gebruiken voor de gebeurtenissen die in Oekraïne plaatsvinden. Ze benadrukken wel dat er onaanvaardbare oorlogsmisdaden worden gepleegd.