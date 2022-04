Finse NAVO-kandidatuur “erg waarschijnlijk”

Finland zal zich “erg waarschijnlijk” kandidaat stellen om lid te worden van de NAVO, als gevolg van de Russische invasie in Oekraïne. Dat bevestigt de Finse minister van Europese Zaken, Tytti Tuppurainen.

“Het is erg waarschijnlijk, maar de beslissing is nog niet genomen”, zei de minister op de Britse zender Sky News. Intussen had Moskou al Finland, en Zweden, gewaarschuwd dat een lidmaatschap gevolgen zal hebben voor die landen en de Europese veiligheid.

Ook Zweden denkt na over een mogelijke toetreding. De Finse regeringsleider, Sanna Marin, had tijdens een bezoek aan dat land gezegd dat “binnen enkele weken” gekozen wordt om al dan niet een toetredingsverzoek te doen, na een parlementair debat daarover.

Finland heeft een grens van 1.300 kilometer met Rusland. Voor het land zou een NAVO-lidmaatschap een “gevoelig grotere” ontrading bieden tegen een mogelijke aanval van Rusland, zo staat in het witboek over het onderwerp dat twee dagen geleden publiek is gemaakt.

“De Finnen lijken hun beslissing te hebben genomen en er was al een grote meerderheid voor een toetreding tot de NAVO”, aldus nog Tuppurainen.

De steun onder de Finse bevolking voor een lidmaatschap stagneerde decennia rond de 20-25 procent, maar is nu bijna verdrievoudigd tot boven de 60 en zelfs tot 70 procent. Ook in het Finse parlement tekent een meerderheid zich af. Onder de parlementairen die hun standpunt al kenbaar maakten, is een honderdtal op de 200 al voor een toetreding. Slechts 12 zijn tegen, zo blijkt uit peilingen van lokale media.