Bloesemfeesten openen toeristisch seizoen

“Met het aperitiefconcert en bloesemterras bij fruitbedrijf Libert-Monard in deelgemeente Mechelen-Bovelingen hebben we vorige week al het seizoen ingezet”, zegt diensthoofd vrije tijd Michele Houbraken. “Maar vanaf nu volgen de fruitige activiteiten zich in sneltempo op, te beginnen met de bloesemfeesten in Mettekoven.”

Na twee jaar coronapauze kunnen bezoekers tijdens het verlengde paasweekend opnieuw volop genieten van het prachtige bloesemlandschap op dorpsplein Den Dries in Mettekoven. “De Vriendenkring organiseert deze bloesemfeesten al jaren”, zegt voorzitter Carina Volont. “Op zondag 17 april openen we ons bloesemterras vanaf 14 uur. Volwassenen kunnen hier genieten van een cavaatje of streekbiertje, terwijl de kinderen zich kunnen uitleven op de springkastelen. Dit jaar doen we een extra inspanning en is ons bloesemterras ook open op paasmaandag 18 april en op zondag 24 april vanaf 14 uur.”

Meer info: www.vriendenkringmettekoven.be of 0487/28.70.70. (frmi)