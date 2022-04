Dat ze wil focussen op gezin en kids, zei Kim Clijsters (38) bij haar afscheid. En dat ze met haar man, ex-prof Brian Lynch (43), Jada (14) haar basketbaldromen wil steunen. Hoe goed is Jada Lynch-Clijsters? En waarom ging haar papa niet in op een aanbod van de NBA? Een gesprek met Lynch vanuit hun woonst in New Jersey.